Клопп сравнил вратаря "Ливерпуля" Адриана с Рокки Бальбоа после победы в Суперкубке УЕФА

СТАМБУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил вратаря своей команды Адриана с героем голливудского фильма о боксере Рокки Бальбоа после победы над "Челси" во встрече за Суперкубок УЕФА. Таким образом наставник прокомментировал отраженный удар голкипера в серии послематчевых пенальти, который принес "Ливерпулю" трофей.

Подопечные Клоппа одержали победу над "Челси" в серии пенальти (5:4). Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Стамбуле, завершилось со счетом 2:2. Адриан отразил пятый удар в серии пенальти.

"Вот это история, Адриан! Прям как Рокки, - сказал Клопп, намекая на сцену из фильма, в которой боксер после победы кричит имя своей жены Эдриан (Адрианна Бальбоа). - Этот матч был похож на боксерский поединок".

Немецкий специалист отметил, что переломным в игре стал выход на поле после перерыва Роберто Фирмино. "Мы провели ключевую замену - никто в мире не сравнится с Бобби [Фирмино] в игре на этой позиции. Не планировали так долго его использовать, ведь у него не было предсезонной подготовки, но пришлось бросить в бой", - подчеркнул Клопп.

"Ливерпуль" четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА.