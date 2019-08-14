{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Суперкубок УЕФА

Клопп сравнил вратаря "Ливерпуля" Адриана с Рокки Бальбоа после победы в Суперкубке УЕФА

Голкипер отразил пятый удар в серии пенальти, что позволило его команде завоевать трофей
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
Описание
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

СТАМБУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил вратаря своей команды Адриана с героем голливудского фильма о боксере Рокки Бальбоа после победы над "Челси" во встрече за Суперкубок УЕФА. Таким образом наставник прокомментировал отраженный удар голкипера в серии послематчевых пенальти, который принес "Ливерпулю" трофей.

Подопечные Клоппа одержали победу над "Челси" в серии пенальти (5:4). Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Стамбуле, завершилось со счетом 2:2. Адриан отразил пятый удар в серии пенальти.

"Вот это история, Адриан! Прям как Рокки, - сказал Клопп, намекая на сцену из фильма, в которой боксер после победы кричит имя своей жены Эдриан (Адрианна Бальбоа). - Этот матч был похож на боксерский поединок".

Немецкий специалист отметил, что переломным в игре стал выход на поле после перерыва Роберто Фирмино. "Мы провели ключевую замену - никто в мире не сравнится с Бобби [Фирмино] в игре на этой позиции. Не планировали так долго его использовать, ведь у него не было предсезонной подготовки, но пришлось бросить в бой", - подчеркнул Клопп.

"Ливерпуль" четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА.

Теги
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА
Лэмпард назвал себя неудачником после поражения "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА
Лондонский клуб уступил "Ливерпулю" в серии пенальти (4:5), основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 2:2
Читать полностью