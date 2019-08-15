"Красный" Стамбул. "Ливерпуль" вновь увез европейский трофей с берегов Босфора

СТАМБУЛ, 15 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Английский "Ливерпуль" подтвердил звание сильнейшего футбольного клуба Европы, завоевав Суперкубок УЕФА. Действующий победитель Лиги чемпионов оказался сильнее лондонского "Челси" в серии пенальти.
Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти подопечные Юргена Клоппа были точнее - 5:4. Победу "Ливерпуль" одержал в Стамбуле, где 14 лет клуб стал лучшим по итогам розыгрыша Лиги чемпионов.
"Челси" открыл счет во встрече - Оливье Жиру сумел завершить одну из контратак точным ударом. "Ливерпуль" отыгрался в начале второй половины благодаря расторопности Садио Мане во вратарской площади. Встреча перетекла в дополнительное время, где команды вновь обменялись голами: на забитый мяч Сане "Челси" ответил точным ударом с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Жоржиньо. В серии пенальти все решил сейв голкипера Адриана после удара нападающего лондонцев Тэмми Абрахама.
"Ливерпуль" четвертый раз в своей истории завоевал трофей, догнав по количеству титулов "Реал". Больше побед только у "Милана" и "Барселоны" - по пять.
Равенство на поле, но не за его пределами
Матч за Суперкубок УЕФА был разыгран в 44-й раз, но многое здесь произошло впервые. Турция ранее не принимала подобных встреч, впервые Суперкубок УЕФА разыграли два английских клуба, впервые встречу мужских команд в еврокубковом финале судила женщина. Мог завоевать свой первый титул в качестве тренера Фрэнк Лэмпард, но не сложилось. В роли футболиста "Челси" он провел более 600 матчей и является легендой клуба.
"Челси" в межсезонье отпустил в мадридский "Реал" за €100 млн евро ключевого игрока - Эдена Азара, но адекватной замены ему не нашел, действуя довольно скромно на трансферном рынке этим летом. Клоппу накануне матча пришлось убеждать журналистов в том, что его команда, сохранившая всех ключевых игроков после победы в Лиге чемпионов, не является безоговорочным фаворитом. "Если люди считают, что "Челси" для нас не соперник, то мне нечем им помочь", - заявил он.
В помощь "Ливерпулю" были и стамбульские болельщики. Город для клуба знаковый, ведь именно здесь в 2005 году он одержал победу над "Миланом" в финале Лиги чемпионов, проигрывая по ходу встречи 0:3. С тех пор количество поклонников "Ливерпуля" в крупнейшем городе Турции только увеличилось, поэтому красных футболок на улицах города перед матчем было несравнимо больше.
Приехали на игру и представители российских фан-клубов "Ливерпуля" и "Челси". Вот только последние во время встречи вынуждены были себя чувствовать так, словно они попали на выездной матч своей команды. Арена, вмещающая 42 тыс. человек, на 80% была заполнена поклонниками "Ливерпуля". Игроков "Челси" освистывали с момента появления их на поле и до финального свистка.
Женский дебют
Схожее давление испытывала и судья встречи Стефани Фраппар. 35-летней француженке, которая в мужском футболе до этого работала на матчах чемпионата своей страны, досталась довольно сложная игра. Ей дважды пришлось принимать решение об отмене голов "Челси", спорить с футболистами, судить дополнительное время и серию пенальти. Еще и игру останавливали из-за выбежавшего на поле болельщика.
Практически полный набор возможных событий, не хватило только удаления и драки. С учетом всех обстоятельств дебют женщины-судьи в матче двух мужских команд за еврокубок стоит признать успешным. Фраппар со своей задачей справилась.
То же самое можно сказать и о вратаре "Челси" Кепе Аррисабалаге. Благодаря его игре лондонцы смогли дотянуть до серии пенальти и сохраняли шанс на победу в основное время. В нескольких эпизодах он совершил важные сейвы. Кепа был близок к тому, чтобы стать героем всего матча, но в серии пенальти мяч дважды проскальзывал у него между рук после ударов соперников.
"Мое общее чувство - гордость. Я сейчас ужасный неудачник, но доволен игрой команды, потому что нам действительно не повезло. Мы хорошо сыграли, я увидел те вещи, которые хочу видеть в своем коллективе - серьезное отношение к делу, дисциплину и страсть. Думаю, каждый игрок отдал все силы ради победы", - сказал Лэмпард.
Голливудский сюжет
Однако по итогу вся слава досталась коллеге Аррисабалаги - Адриану. Изначально он не должен был вообще сыграть в этом матче, но основной голкипер "Ливерпуля" Алиссон получил травму и пропустил встречу.
Клопп после победы в свойственной ему манере охарактеризовал подвиг вратаря, сравнив Адриана с Рокки Бальбоа - героем голливудского фильма про боксера-профессионала. "Вот это история, Адриан! Прям как Рокки", - сказал Клопп, смеясь и намекая на сцену из фильма, в которой боксер после победы кричит имя своей жены Эдриан (Адрианна Бальбоа).
Стамбул вновь стал для "Ливерпуля" счастливым. Снова трофей был завоеван в серии пенальти. Видимо, после этой победы в городе болельщиков клуба станет еще больше.
"Ливерпуль" четвертый раз выиграл титул, ранее он становился обладателем трофея в 1977, 2001 и 2005 годах. Еще дважды команда проигрывала матч за Суперкубок УЕФА (1978, 1984). "Челси" четвертый раз боролся за титул, впервые он стал его обладателем в 1998 году, когда одержал победу над "Реалом" со счетом 1:0. В 2012 году команда проиграла испанскому "Атлетико" (1:4), а в 2013 году - немецкой "Баварии" (2:2, по пенальти - 4:5).