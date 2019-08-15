"Красный" Стамбул. "Ливерпуль" вновь увез европейский трофей с берегов Босфора

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти подопечные Юргена Клоппа были точнее - 5:4. Победу "Ливерпуль" одержал в Стамбуле, где 14 лет клуб стал лучшим по итогам розыгрыша Лиги чемпионов.

"Челси" открыл счет во встрече - Оливье Жиру сумел завершить одну из контратак точным ударом. "Ливерпуль" отыгрался в начале второй половины благодаря расторопности Садио Мане во вратарской площади. Встреча перетекла в дополнительное время, где команды вновь обменялись голами: на забитый мяч Сане "Челси" ответил точным ударом с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Жоржиньо. В серии пенальти все решил сейв голкипера Адриана после удара нападающего лондонцев Тэмми Абрахама.

"Ливерпуль" четвертый раз в своей истории завоевал трофей, догнав по количеству титулов "Реал". Больше побед только у "Милана" и "Барселоны" - по пять.

Равенство на поле, но не за его пределами

Матч за Суперкубок УЕФА был разыгран в 44-й раз, но многое здесь произошло впервые. Турция ранее не принимала подобных встреч, впервые Суперкубок УЕФА разыграли два английских клуба, впервые встречу мужских команд в еврокубковом финале судила женщина. Мог завоевать свой первый титул в качестве тренера Фрэнк Лэмпард, но не сложилось. В роли футболиста "Челси" он провел более 600 матчей и является легендой клуба.

"Челси" в межсезонье отпустил в мадридский "Реал" за €100 млн евро ключевого игрока - Эдена Азара, но адекватной замены ему не нашел, действуя довольно скромно на трансферном рынке этим летом. Клоппу накануне матча пришлось убеждать журналистов в том, что его команда, сохранившая всех ключевых игроков после победы в Лиге чемпионов, не является безоговорочным фаворитом. "Если люди считают, что "Челси" для нас не соперник, то мне нечем им помочь", - заявил он.

В помощь "Ливерпулю" были и стамбульские болельщики. Город для клуба знаковый, ведь именно здесь в 2005 году он одержал победу над "Миланом" в финале Лиги чемпионов, проигрывая по ходу встречи 0:3. С тех пор количество поклонников "Ливерпуля" в крупнейшем городе Турции только увеличилось, поэтому красных футболок на улицах города перед матчем было несравнимо больше.

Приехали на игру и представители российских фан-клубов "Ливерпуля" и "Челси". Вот только последние во время встречи вынуждены были себя чувствовать так, словно они попали на выездной матч своей команды. Арена, вмещающая 42 тыс. человек, на 80% была заполнена поклонниками "Ливерпуля". Игроков "Челси" освистывали с момента появления их на поле и до финального свистка.

Женский дебют

Схожее давление испытывала и судья встречи Стефани Фраппар. 35-летней француженке, которая в мужском футболе до этого работала на матчах чемпионата своей страны, досталась довольно сложная игра. Ей дважды пришлось принимать решение об отмене голов "Челси", спорить с футболистами, судить дополнительное время и серию пенальти. Еще и игру останавливали из-за выбежавшего на поле болельщика.

Практически полный набор возможных событий, не хватило только удаления и драки. С учетом всех обстоятельств дебют женщины-судьи в матче двух мужских команд за еврокубок стоит признать успешным. Фраппар со своей задачей справилась.