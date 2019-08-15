Юбилейная победа. Российские самбисты выиграли у сборной мира в рамках "Плотформы S-70"

СОЧИ, 15 августа. /ТАСС/. Сборная России выиграла десятый международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70". Противостояние, состоявшееся в Сочи, завершилось со счетом 6:5.
Турнир начался с трогательного ролика, рассказывающего об истории самбо и его месте в российском спорте, культуре и жизни страны. Главными героями видео стали муж и жена - Сергей и Диана Рябовы, являющиеся воспитанниками школы "Самбо-70". На двоих у самбистов три победы на чемпионатах мира. В июле в Минске Сергей и Диана стали чемпионами Европейских игр.
Еще одним действующим лицом ролика был трехлетний сын семьи Рябовых - Давид. Несмотря на столь юный возраст, он уже примеряет родительские медали и может продолжить семейную победную традицию. После завершения видео на сцене появились сами супруги, они вынесли на ринг пояс победителей турнира.
Ко всем собравшимся со вступительным словом обратился президент Федерации самбо Москвы и генеральный директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев. "Сегодняшний турнир волнителен, потому что является юбилейным. Каждые год мы старались связать соревнования с каким-то важным событием в истории страны. В этот раз турнир посвящен 80-летию нашего вида спорта", - сказал Лайшев.
Почетными гостями соревнований стали министр спорта РФ Павел Колобков, чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, олимпийская чемпионка в беге на коньках Светлана Журова, голливудский актер Эрик Робертс. Последний отметил, что счастлив вернуться в Россию. "15 лет назад я был здесь на кинофестивале, тогда понял, какое хорошее место, надо обязательно сюда вернуться еще раз, в этом году приехал опять. Я очень люблю боевые искусства, поэтому посетил Россию, чтобы увидеть этот прекрасный вечер поединков", - сказал Робертс.
Победа с минимальным счетом
Российские бойцы не оставили соперникам шансов в первых четырех боях. Александр Маслов техническим нокаутом в первом раунде победил американца Коди Иста (свыше 93 кг). Во втором поединке Иван Богданов выиграл нокаутом у Джае Янг Кима из Южной Кореи (до 84 кг).
Бой Богданова и Кима был отдельно отмечен организаторами турнира, после завершения соревновательной части российский боец получил приз "За волю к победе". "Поединок вышел сложным, мне попался опытный соперник. Приз, который вручили, очень много для меня значит, не зря я так упорно готовился, даже травмировался. "Плотформа S-70" - хороший турнир, рейтинговый, многое стояло на кону", - отметил Богданов.
Победителем третьего поединка вечера стал Алексей Ким, который нокаутировал уругвайца Эстебана Родригеза (до 61 кг). Чемпион страны по тайскому боксу Кирилл Корнилов, для которого этот бой стал дебютным в самбо, принес еще один балл в копилку российской команды, победив бразильца Фернандо Родригеса Джуниора (свыше 93 кг).
В следующих четырех боях лучшими оказывались только представители сборной мира. Бразилец Герберт Батиста удушающим приемом победил Георгия Элояна (до 70 кг), а его соотечественник Ренато Гомез Габриел в третьем раунде нокаутировал Алексея Махно (до 74 кг). Позже еще один бразилец Леонардо Лимбергер единогласным решением судей одержал победу над Борисом Федоровым (до 66 кг). Аналогично выиграл американец Джоуи Белтран у Дмитрия Тебекина (до 93 кг).
Еще в двух поединках турнира победителями стали российские самбисты. Евгений Ерохин и Олег Попов нокаутировали британца Стюарта Остина и бразильца Джеронимо Дос Сантоса (свыше 93 кг) соответственно. Победа в заключительном бою вечера единогласным решением судей досталась бразильцу Леонардо Силве Де Оливейро, который оказался сильнее Артура Астахова (до 93 кг).
Организаторами турнира являются московский Центр спорта и образования "Самбо-70", LEAGUE S-70 при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, администрации Краснодарского края и мэрии города Сочи. Победителями предыдущих соревнований также становились россияне.