Юбилейная победа. Российские самбисты выиграли у сборной мира в рамках "Плотформы S-70"

СОЧИ, 15 августа. /ТАСС/. Сборная России выиграла десятый международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70". Противостояние, состоявшееся в Сочи, завершилось со счетом 6:5.

Турнир начался с трогательного ролика, рассказывающего об истории самбо и его месте в российском спорте, культуре и жизни страны. Главными героями видео стали муж и жена - Сергей и Диана Рябовы, являющиеся воспитанниками школы "Самбо-70". На двоих у самбистов три победы на чемпионатах мира. В июле в Минске Сергей и Диана стали чемпионами Европейских игр.

Еще одним действующим лицом ролика был трехлетний сын семьи Рябовых - Давид. Несмотря на столь юный возраст, он уже примеряет родительские медали и может продолжить семейную победную традицию. После завершения видео на сцене появились сами супруги, они вынесли на ринг пояс победителей турнира.

Ко всем собравшимся со вступительным словом обратился президент Федерации самбо Москвы и генеральный директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев. "Сегодняшний турнир волнителен, потому что является юбилейным. Каждые год мы старались связать соревнования с каким-то важным событием в истории страны. В этот раз турнир посвящен 80-летию нашего вида спорта", - сказал Лайшев.

Почетными гостями соревнований стали министр спорта РФ Павел Колобков, чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, олимпийская чемпионка в беге на коньках Светлана Журова, голливудский актер Эрик Робертс. Последний отметил, что счастлив вернуться в Россию. "15 лет назад я был здесь на кинофестивале, тогда понял, какое хорошее место, надо обязательно сюда вернуться еще раз, в этом году приехал опять. Я очень люблю боевые искусства, поэтому посетил Россию, чтобы увидеть этот прекрасный вечер поединков", - сказал Робертс.