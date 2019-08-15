Хачанов обыграл Кирьоса и вышел в третий круг теннисного турнира в Цинциннати

ТАСС, 15 августа. Россиянин Карен Хачанов обыграл австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Цинциннати (США, штат Огайо). Призовой фонд соревнований составляет около $6,7 млн.

Россиянин, посеянный на турнире под восьмым номером, победил со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2. Встреча длилась 2 часа 13 минут. Теннисисты впервые встречались друг с другом. В третьем круге Хачанов сыграет с французом Люкой Пуем.

В ходе встречи Кирьос несколько раз вступал в словесную перепалку с судьей на вышке Фергюсом Мерфи. Причиной конфликта стало то, что судья, по мнению австралийского теннисиста, слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу.

Также в перерыве между вторым и третьим сетом Кирьос ушел в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки. По окончании матча Кирьос выругался в адрес Мерфи и плюнул в его сторону.

23-летний Хачанов в рейтинге ATP занимает девятое место, в его активе четыре титула. 24-летний Кирьос занимает 27-е место в рейтинге, на его счету шесть титулов на турнирах ATP.

Турнир в Цинциннати завершится 19 августа.