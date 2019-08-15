Александр Поветкин пройдет допинг-контроль до и после поединка с Хьюи Фьюри

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин сдаст допинг-тесты до и после поединка с британцем Хьюи Фьюри. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды "Мир бокса" Вадим Корнилов.

Поветкин и Фьюри вступили в программу Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA). Бой Поветкин - Фьюри пройдет 31 августа в Лондоне.

"Тестирование VADA идет во время подготовки к бою и после поединка. Заранее неизвестно, сколько будет сдано проб", - сказал Корнилов.

Всего в активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. Россиянин в последний раз выходил на ринг в сентябре 2018 года, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA.

На счету Фьюри, двоюродного брата бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри, 23 победы (13 нокаутом) и два поражения. В 2017 году он боксировал за титул чемпиона мира по версии WBO, проиграв новозеландцу Джозефу Паркеру по очкам.