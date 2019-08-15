Главный тренер ФК "Зенит" Семак не считает "Ахмат" оборонительной командой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак не считает, что грозненский "Ахмат", с которым его команде предстоит 17 августа сыграть в шестом туре чемпионата России, действует только от обороны. Об этом специалист рассказал на предматчевой пресс-конференции.

"Не скажу, что "Ахмат" слишком прижимается к штрафной, - сказал Семак. - Это не та команда, которая обороняется, эта команда, которая пытается играть в быстрый, комбинационный футбол. Нам самим нужно играть быстро".

На вопрос о том, стоит ли считать "Ахмат" домашней командой, он отметил: "Не согласен, что любой команде на выезде играть сложнее. Сейчас преждевременно говорить, какой из клубов лучше будет на протяжении всего сезона на выезде и в домашних матчах. Конечно, дома играть удобнее абсолютно всем".

"Костяк "Ахмата" практически сохранился, - продолжил главный тренер "Зенита". - Некоторые футболисты, которые играли важную роль в прошлом сезоне, ушли - на их место пришли другие игроки с амбициями. Они хотят доказать и добиться максимального результата. Матчи против "Ахмата" всегда становятся очень сложными".

"Зенит" может сыграть в три защитника

Говоря о "физике" команды, специалист отметил, что игроки находятся в абсолютно нормальном состоянии. "Кому-то даем добирать кондиции, кому-то нужно почувствовать игровой тонус, взаимодействие, - сказал Семак. - Продолжаем серьезные тренировки в недельном цикле, продолжаем готовиться, добирать [форму] через игры и тренировки, потому что в сентябре возможности тренироваться как таковой не будет (в начале сентября в европейских чемпионатах будет пауза на игры сборных, а в середине первого осеннего месяца стартуют групповые стадии еврокубков - прим. ТАСС)".

Главный тренер "Зенита" не стал исключать вероятность того, что команда может сыграть по схеме с тремя защитниками. "Будем думать, готовиться, исходя из наличия футболистов, которыми мы располагаем, - отметил специалист. - Иногда мы выбираем схему, отталкиваясь от игры соперника. Вероятность есть, дальше у нас есть два дня, чтобы решить, выбрать оптимальную на данный момент схему и игроков, которые будут играть".

"Зенит" после пяти туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды из Санкт-Петербурга 13 очков, у занимающего второе место "Ростова" на два меньше. "Ахмат" на старте сезона набрал 6 очков (две победы и три поражения), клуб из Грозного находится на 10-й строчке.