IAAF продолжает изучать базу московской лаборатории и пока не готова назвать подозреваемых

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в настоящее время занимается анализом полученных от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данных московской лаборатории о подозреваемых в нарушении антидопинговых правил российских легкоатлетах и пока не готова назвать фамилии. Об этом сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) Адития Кумар.

Международная федерация тяжелой атлетики сообщила 13 августа о том, что российские тяжелоатлеты Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева временно отстранены из-за нарушений антидопинговых правил. Временное отстранение отсчитывается с 12 августа 2019 года. Этот случай отстранения спортсменов стал первым, основанным на данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), которые были переданы WADA.

На вопрос, когда будут оглашены фамилии российских легкоатлетов, попавших под подозрение после изучения базы данных московской лаборатории, собеседник ТАСС ответил следующее: "AIU находится в процессе анализа данных LIMS. На данном этапе мы не можем давать никаких других комментариев".

В настоящее время российские легкоатлеты имеют право выступать на международных стартах только при условии получения от IAAF статуса нейтрального спортсмена.