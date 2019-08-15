СМИ: агент футболиста "Арсенала" Озила ведет переговоры с американским "Ди Си Юнайтед"

ТАСС, 15 августа. Эркут Сегют, представляющий интересы полузащитника английского "Арсенала" Месута Озила, ведет переговоры о переходе футболиста в американский "Ди Си Юнайтед". Об этом сообщает издание The Washington Post.

По информации источника, переход немецкого полузащитника может состояться в следующем году. Руководство "Ди Си Юнайтед" видит в 30-летнем Озиле замену английскому нападающему Уэйну Руни, который покинет клуб в январе 2020 года. Также руководство американского клуба надеется, что на решение Озила перебраться в Главную футбольную лигу (MLS) повлияет недавний инцидент с вооруженным нападением на футболиста и его одноклубника боснийца Сеада Колашинаца.

Помимо Озила, "Ди Си Юнайтед" проявляет интерес к итальянскому нападающему Марио Балотелли и английскому форварду Дэниелу Старриджу.

Озил выступает за "Арсенал" с сентября 2013 года, за это время он трижды стал обладателем Кубка Англии и трижды - Суперкубка.

Также Озил является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны в составе "Реала", победителем Кубка Германии с "Вердером". В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года, бронзовым призером ЧМ-2010 и чемпионата Европы - 2012. В составе национальной команды он провел 92 матча и забил 23 мяча. В июле 2018 года объявил о завершении карьеры в сборной Германии.