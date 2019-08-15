СМИ: Конор Макгрегор напал на пожилого посетителя бара

ТАСС, 15 августа. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе ирландец Конор Макгрегор напал на одного из посетителей бара в Дублине. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал TMZ Sports.

По информации источника, драка, которая произошла 6 апреля, началась из-за того, что пожилой мужчина отказался выпить виски под брендом ирландца. Согласно видеозаписи, которая была опубликована, Макгрегор пришел в бар и угостил всех посетителей виски собственного производства. После отказа боец поставил перед ним рюмку, но тот опять отказался. На это Макгрегор ударил пожилого человека по лицу, а двое других посетителей оттащили ирландца, не дав драке продолжиться.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, наказан ли спортсмен. Утверждается, что от удара спортсмена мужчина не упал со стула. Однако, по сообщениям источника портала, пожилой мужчина написал заявление в правоохранительные органы Ирландии.

31-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).