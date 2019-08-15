Семак: "Зенит" хотел бы летом усилить состав еще одним игроком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" в летнее трансферное окно готов подписать контракт с еще одним игроком. Об этом журналистам рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Летом состав чемпионов России пополнили вратарь "Сарпсборга" Александр Васютин, защитник "Гамбурга" Дуглас Сантос, полузащитник "Рубина" Алексей Сутормин и нападающий "Барселоны" Малком.

"Что касается нашего усиления, есть много слухов, которые не хочется комментировать, которые не имеют никакого логического основания, - сказал Семак. - Что касается игроков, мы готовы усиливаться. В любую из позиций, если мы найдем игрока, который будет сильнее тех, которые у нас есть, мы одного хотели бы уже взять".

Главный тренер "Зенита" не стал уточнять, об игроке на какую позицию идет речь, подчеркнув, что в клубе есть понимание, что лучше с точки зрения лимита на легионеров.

"Зенит" после пяти туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды из Санкт-Петербурга 13 очков, у занимающего второе место "Ростова" на два меньше. "Ахмат" на старте сезона набрал 6 очков (две победы и три поражения), клуб из Грозного находится на 10-й строчке.