РФС может дисквалифицировать тренера ""Рубина" Шаронова на три матча

ТАСС, 15 августа. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) может дисквалифицировать на три встречи тренера казанского "Рубина" Романа Шаронова в случае повторного демонстрирования фактического исполнения обязанностей главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В среду РФС оштрафовал "Рубин" на 1 млн. рублей, а Шаронов был оштрафован на 200 тыс. рублей за демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера. В соответствии с частью 2 статьи 90 дисциплинарного регламента РФС, в случае повторного нарушения КДК РФС также вправе применить к Шаронову дисквалификацию сроком до трех матчей.

В июле РФС разослал письма с предупреждением о недопустимости демонстративного управления командой тренерами, не имеющими лицензии Pro, в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Это было сделано из-за запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) старшему тренеру "Краснодара" Мураду Мусаеву руководить игроками с тренерской скамьи в матчах еврокубков в сезоне-2019/20. Согласно регламенту РФС, главный тренер команд РПЛ и ФНЛ должен иметь действующую лицензию категории Pro УЕФА или проходить обучение по данной категории.

"Рубин", главным тренером которого является Эдуардо Докампо, после пяти туров чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков.