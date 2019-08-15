Красильников и Стояновский победили в матче этапа Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу в первом матче на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россияне обыграли турецких волейболистов Селчук Секерджи и Сафу Урлу со счетом 21:15, 21:12. В другом матче группы А голландцы Кристиан Варенхорст и Стивен ван де Велде, которые прошли квалификационный раунд, оказались сильнее чилийцев Марко Грималта и Эстебана Грималта со счетом 21:16, 21:15.

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. В групповом раунде турнира также выступают российские пары Константин Семенов и Илья Лешуков (группа Н), Максим Сиволап и Артем Ярзуткин (группа В), Никита Лямин и Тарас Мыськив (группа E), Максим Худяков и Руслан Быканов (группа D).

Красильников и Стояновский стали победителями чемпионата мира 2019 года.

Турнир завершится 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.