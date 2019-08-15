Тренерский штаб огласил состав женской сборной России по боксу на чемпионат Европы

ТАСС, 15 августа. Главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шиндловский огласил состав команды, которая примет участие в чемпионате Европы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

В состав участниц вошло 10 спортсменок. Полный список выглядит следующим образом: Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Елена Савельева (до 51 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Анастасия Белякова (до 60 кг), Орнелла Хетеева (до 64 кг), Дарима Сандакова (до 69 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Анна Иванова (до 81 кг) и Земфира Магомедалиева (свыше 81 кг).

"Настроение у команды боевое. Надо как минимум повторить результат прошлого года, когда мы были первыми в общекомандном зачете. Состав у нас хороший, думаю, нам это по плечу", - заявил Шидловский.

Спортсменки на данный момент находятся в Туапсе на тренировочном сборе. 21 августа команда вылетит в Испанию, где пройдет чемпионат Европы.

Турнир состоится в испанском городе Алькобендас с 24 по 31 августа.