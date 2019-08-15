Российский пловец Морозов стал первым на этапе КМ на дистанции 50 м вольным стилем

ТАСС, 15 августа. Россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Сингапуре.
27-летний россиянин показал результат 21,27 секунды. Второе место занял американец Эндрю Майкл (21,78), третьим финишировал итальянец Санто Кондорелли (22,21).
Ранее россиянка Виталина Симонова одержала победу на дистанции 200 м брассом.
Морозов является трехкратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также в активе пловца бронза Олимпийских игр 2012 года в эстафете.
Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится 17 августа.