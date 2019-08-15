НОК Японии направил Путину приглашение на Олимпиаду 2020 года в Токио

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Японии направил президенту РФ Владимиру Путину приглашение на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил помощник председателя НОК Японии Нобуюки Асаи.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"Мы направили приглашение Владимиру Путину. Конечно, ждем его в Токио", - сказал Асаи.

Асаи, который также является членом исполкома Международной федерации самбо, отметил, что любовь Путина к дзюдо помогает в продвижении этого вида спорта в мире. Президент России является мастером спорта по самбо и дзюдо. "То, что Путин любит дзюдо и разбирается в нем, - очень полезно для продвижения нашего спорта во всем мире", - сказал Асаи.

По мнению Асаи, главными фаворитами на Олимпийских играх будут японские дзюдоисты. "Фаворитами в борьбе за золотые медали будут японцы. Но Россия - моя вторая родина, поэтому за российских спортсменов я тоже буду переживать. Вообще, для России это характерно: проигрывают на турнирах "Большого шлема" и чемпионатах мира, но как [наступает] Олимпиада - собираются и побеждают", - сказал Асаи, который в четверг посетил Москву для подписания соглашения о сотрудничестве со Школой боевых искусств Дмитрия Носова.