Мать Хабиба Нурмагомедова не смотрит бои сына

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мать чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова не смотрит бои своего сына. Об этом на пресс-конференции заявил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

"Она [мама] не смотрит бои Хабиба, - сказал специалист во время онлайн-трансляции форума "Машук". - Когда начинается бой по телевизору, она уходит. Я знаю все стороны и качества Хабиба, знаю эти ощущения во время боя, поэтому я смотрю его бой. Она же выходит во двор, и когда в перерывах тишина, то волнуется, а когда все кричат, то уверена, что Хабиб ведет".

Нурмагомедов проведет ближайший поединок 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье. Всего на счету россиянина 27 побед и ни одного поражения.