ФК "Урал" подарил бессрочные абонементы на матчи команды экипажу аварийно севшего самолета

ТАСС, 15 августа. Футбольный клуб "Урал" подарил бессрочные абонементы всем членам экипажа самолета Airbus А321, которые предотвратили гибель людей при аварийной посадке в Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок.

"Бессрочный абонемент за отвагу! Огромный респект всему экипажу U6-178 нашего партнера "Уральские авиалинии". Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи "Урала", волнения и драйва вам только на стадионе", - говорится в заявлении клуба.

"Урал" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков в пяти матчах. Следующий матч команда проведет дома против самарских "Крыльев Советов". Игра состоится 17 августа.