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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

ФК "Урал" подарил бессрочные абонементы на матчи команды экипажу аварийно севшего самолета

На борту самолета Airbus A321, следовавшего в Симферополь, находились более 230 человек

ТАСС, 15 августа. Футбольный клуб "Урал" подарил бессрочные абонементы всем членам экипажа самолета Airbus А321, которые предотвратили гибель людей при аварийной посадке в Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

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Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок.

"Бессрочный абонемент за отвагу! Огромный респект всему экипажу U6-178 нашего партнера "Уральские авиалинии". Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи "Урала", волнения и драйва вам только на стадионе", - говорится в заявлении клуба.

"Урал" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков в пяти матчах. Следующий матч команда проведет дома против самарских "Крыльев Советов". Игра состоится 17 августа.

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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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