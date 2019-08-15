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Футбол в России

СМИ: футболист "Зенита" Маммана может перейти в итальянский "Сассуоло"

Трансфер игрока может обойтись в €10-11 млн

ТАСС, 15 августа. Аргентинский защитник российского футбольного клуба "Зенит" Эммануэль Маммана может продолжить карьеру в итальянском "Сассуоло". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал журналиста Джанлуки ди Марцио.

По информации источника, футболист в ближайшее время может переехать в Италию. Отмечается, что трансфер 23-летнего игрока может обойтись в €10-11 млн.

Маммана перешел в "Зенит" в 2017 году из французского "Лиона". За санкт-петербургскую команду в прошлом сезоне он провел 11 встреч во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В нынешнем сезоне футболист провел один матч, проведя на поле 18 минут.

В составе "Зенита" он становился чемпионом России и финалистом Суперкубка России. Защитник является воспитанником аргентинского клуба "Ривер Плейт", в составе которого он стал чемпионом Аргентины, обладателем Южноамериканского кубка и Кубка Либертадорес.

"Сассуоло" по итогам прошлого сезона занял 11-е место в чемпионате Италии, набрав 43 очка.

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