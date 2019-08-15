Хоккеист Терещенко подписал пробный контракт с минским "Динамо"

ТАСС, 15 августа. Трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Алексей Терещенко подписал пробное соглашение с минским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности контракта с 38-летним хоккеистом не уточняются.

"В прошлом сезоне мы заключали с Алексеем контракт не без сомнений. Если помните, сначала это было вообще пробное соглашение, но потом стало понятно, что этот игрок - настоящий лидер как на льду, так и вне его. Поэтому нам хотелось видеть Терещенко в составе и в этом сезоне. Но обстоятельства сложились так, что только сейчас мы вышли на продолжение сотрудничества", - сказал генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков.

Терещенко является воспитанником московского "Динамо", в составе столичного клуба дважды выиграл чемпионаты России (2000, 2005). В сезоне-2018/19 он выступал за минское "Динамо", проведя 30 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 16 очков (6 голов + 10 результативных передач). 17 мая московское "Динамо" объявило о возвращении Терещенко, однако позднее совет директоров клуба не одобрил контракт с форвардом. Также Терещенко выступал за казанский "Ак Барс", с которым в 2010 году выиграл Кубок Гагарина, и уфимский "Салават Юлаев".

В составе сборной России, помимо трех золотых наград чемпионатов мира, Терещенко завоевал серебро мирового первенства. Всего за национальную команду он провел 58 матчей, набрав 24 (10+14) очка.

В сезоне-2018/19 минское "Динамо" заняло 11-е место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги из 12 команд, не сумев пробиться в плей-офф.