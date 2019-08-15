Овечкин посетил церемонию открытия филиала хоккейной академии "Авангарда" в Балашихе

"Проект очень масштабный, чем больше будет таких академий, тем больше талантливых хоккеистов будут реализовывать свой потенциал", - сказал Овечкин.

БАЛАШИХА /Московская область/. 15 августа. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин принял участие в открытии филиала детской академии омского хоккейного клуба "Авангарда" в Балашихе.

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Крылов назвал открытие филиала детской академии еще одним шагом в сторону реализации программы клуба по развитию юношеского хоккея. "Мы открываем большую академию в сентябре в Омске, мы собираем всех талантливых детей, чтобы они занимались по нашей методике", - отметил он.

"Здесь будут собраны лучшие тренеры, которые будут тренировать наших детей. У нас в Балашихе большие хоккейные традиции, мы не хотим, чтобы они нарушались", - добавил Терюшков.

Филиал академии в Балашихе - это совместный проект "Авангарда" и администрации городского округа по реорганизации местной муниципальной спортивной школы "Олимпиец". В академии смогут заниматься дети от 5 до 17 лет.

Переезд "Авангарда" в Балашиху

Перед началом прошлого сезона при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем домашней для "Авангарда" "Арены-Омск" были обнаружены проблемы. В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии. Из-за этого "Авангард" был вынужден проводить свои домашние матчи на арене в подмосковной Балашихе. Позднее стало известно, что омская команда будет принимать своих соперников в Балашихе и в сезоне-2019/20.

Реконструкция "Арены-Омск" начнется в начале 2020 года. По итогам прошлого сезона "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, в котором уступил московскому ЦСКА в серии до четырех побед (0-4).