Цель — вернуться в премьер-лигу! "Торпедо" отмечает 95-летний юбилей

За время своего существования команда успела побывать на вершине успеха, вылететь из элиты отечественного футбола, а также потерять и вернуть профессиональный статус

Днем рождения клуба принято считать 17 августа 1924 года. Команда строилась в районе станции метро "Автозаводская", где располагались различные промышленные предприятия. Уже в 1924-м Союз металлистов создал межрайонные спортивные клубы, среди которых была прародительница "Торпедо" — "Пролетарская кузница". Именно с этого времени принято вести историю клуба, который на протяжении шести лет выступал в высшей лиге чемпионата Москвы.

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В ноябре 1930 года Всесоюзной конференцией профсоюзов по физической культуре и спорту было принято решение строить физкультурные организации по производственному принципу, что привело к ликвидации "Пролетарской кузницы". При заводе АМО (Автомобильного московского общества, прежнее название Завода имени Лихачева) появилась футбольная секция, львиную долю которой составили экс-игроки этой команды. Несмотря на то что до 1936 года клуб носил название АМО, этот временной отрезок все равно относится к торпедовской истории. Тот год стал знаковым как для клуба, который получил нынешнее название, так и для всего советского футбола — тогда был разыгран первый чемпионат страны. Советский период: Стрельцов, до и после него Несмотря на то что в составе команды еще до Великой Отечественной войны выступали такие яркие игроки, как Константин Рязанцев, Петр Петров и Виктор Маслов, первый по-настоящему крупный успех пришел к торпедовцам только в 1949 году. Тогда команда, до этого останавливавшаяся в одном или двух шагах от Кубка СССР, все-таки сумела завоевать трофей. В историческом финале автозаводцы одержали победу над московским "Динамо" — 2:1.

В середине 1950-х в советский футбол ворвался самый яркий и противоречивый игрок в истории "Торпедо" — нападающий Эдуард Стрельцов. Его талант был многогранен, но этого, как и усилий еще одного прославленного автозаводца Валентина Иванова, было недостаточно, для того чтобы бороться за золото чемпионата СССР. Когда в "Торпедо" в качестве главного тренера вернулся Виктор Маслов, команда показывала привлекательный футбол, но стала второй в чемпионате 1957 года, отстав от московского "Динамо" на внушительные восемь очков. На следующий год Стрельцова обвинили в изнасиловании, он получил тюремный срок и был пожизненно отстранен от футбольной деятельности. Первый чемпионский титул "Торпедо" завоевало без Стрельцова. В триумфальном 1960 году молодая команда (большей частью состоящая из игроков от 20 до 22 лет) преподнесла соперникам сюрприз в виде необычной тактической схемы с тремя защитниками, тремя полузащитниками и четырьмя нападающими. Последние активно перемещались по полю, что сильно запутывало оборону противника — до конца сезона соперники в глобальном смысле так и не нашли, что можно противопоставить задумкам 50-летнего Виктора Маслова. В том же году черно-белые выиграли и Кубок СССР, оформив таким образом золотой дубль.

Описание Эдуард Стрельцов, 1966 год © ТАСС

Вторая волна торпедовского успеха пришлась на возвращение в клуб Стрельцова. Решение о возвращении форварда в большой футбол принималось высшим руководством страны. За время, проведенное без выступлений на профессиональном уровне, он не растерял навыков и принял непосредственное участие во втором чемпионстве. "Торпедо" стало первым советским клубом, принявшим участие в Кубке европейских чемпионов. Выступление на международной арене тогда ограничилось всего двумя матчами против итальянского "Интера" (0:1 — на выезде, 0:0 — дома), но это был первый шаг для всего советского футбола по интеграции в европейский. К слову, игру против клуба из Милана на Центральном стадионе имени В.И. Ленина посетило свыше 100 тыс. человек. После того как Стрельцов завершил карьеру, команда пять лет не занимала призовые места. Второй заход экс-нападающего клуба Валентина Иванова в качестве тренера получился успешнее первого, и он сумел "встряхнуть" игроков. Тогда чемпионат СССР был разделен на весеннее и осеннее первенства — второе из них выиграли именно черно-белые. Команда показывала игру, которая привлекала любителей футбола. Вратарь Вячеслав Чанов, выступавший за автозаводцев с 1979 по 1984 год, в разговоре с ТАСС так отозвался о той команде: "Торпедо" всегда имело интеллигентный и красивый почерк. Это была креативная атака и надежная оборона. Да, может, мы забивали не очень много, но пропускали мы точно мало".

По словам бывшего голкипера, команда показывала высокий уровень футбола, несмотря на высокую конкуренцию. "Любой матч был интересным в первенстве СССР. Тогда каждый клуб мог создать много проблем, так что каждый матч можно было рассматривать через призму высокого уровня серьезности подготовки к игре", — отметил он. Иванов неоднократно уходил из "Торпедо", но возвращался. Именно с его именем связан последний трофей в советской истории клуба. В 1986 году москвичи в финале Кубка СССР обыграли донецкий "Шахтер". В том составе нынешний главный тренер команды Николай Савичев был запасным, но уже через семь лет, когда разыгрывался первый Кубок России, именно он стал автором гола в финале против ЦСКА. Тогда для выявления победителя понадобилась серия пенальти, в которой верх взяли черно-белые. Непростое прошлое и светлое будущее В середине 1990-х клубу пришлось переехать с арены на "Автозаводской" на стадион "Лужники". Выступая на этой арене торпедовцы завоевали бронзовые награды чемпионата России 2000 года. "Если бы получилось, я бы отыграл всю карьеру в "Торпедо", — признался ТАСС бывший полузащитник автозаводцев Игорь Семшов, игравший за команду с 1998 по 2005 год. — Но начались трудные времена, и клуб принял решение продать меня в "Динамо", так как бело-голубые предложили хорошие деньги. Иного выхода не было в той ситуации".

Описание Игорь Семшов в "Торпедо", 2005 год © Игорь Уткин/ТАСС

В XXI веке клуб стал испытывать серьезные финансовые проблемы, логичным следствием которых стал вылет из элиты отечественного футбола. Болельщики "Торпедо" вряд ли захотят вспоминать то время. Клуб успел вылететь в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), лишиться профессионального статуса и поиграть на любительском уровне. В 2009-м автозаводцы сумели вернуть себе статус профессионального клуба, а на следующий год вышли в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Летом 2014 года "Торпедо" пробилось в премьер-лигу, но это было лишь вспышкой — команда не смогла закрепиться в сильнейшем дивизионе и из-за финансовых проблем вылетела сразу в ПФЛ. Для болельщиков "Торпедо" олицетворением всех проблем последних лет является бывший президент Александр Тукманов, который считает перспективы клуба очень хорошими. "Произошло объединение клуба и стадиона, теперь ими обоими владеет один акционер, — сказал он ТАСС. — У акционера появился даже не интерес, а азарт, ему нравится быть в гуще событий, он многое делает для успешного выступления команды". Основной акционер, о котором говорит Тукманов, — это бизнесмен Роман Авдеев. При нем в 2019 году было объявлено о реконструкции стадиона им. Стрельцова, начало которой запланировано на второй квартал 2020 года. После завершения работ над ареной появится крыша, которая будет закрывать 100% зрительских мест.

Описание Старший тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич © Михаил Терещенко/ТАСС