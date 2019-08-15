ХК "Авангард" в ближайшие дни подпишет контракт с центральным нападающим

БАЛАШИХА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" в ближайшее время подпишет контракт с новым центральным нападающим. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

Ранее президент "Авангарда" Максим Сушинский сообщил ТАСС о том, что клуб ведет поиски иностранного центрального нападающего. В межсезонье состав "Авангарда" пополнили Александр Судницин, Вячеслав Войнов, Свен Андригетто, Даниил Берестнев, Максим Мизюрин, Никита Щербак, Денис Костин, Максим Минеев, Валентин Пьянов, Роман Манухов, Евгений Грачев, Павел Дедунов и Алексей Потапов. Согласно регламенту КХЛ, в заявку на матч можно вносить не более пяти легионеров. На данный момент в составе "Авангарда" четыре иностранных хоккеиста - защитники Коди Франсон и Вилле Покка, а также нападающие Андригетто и Тэйлор Бек.

"Надеюсь, что в ближайшие дни подпишем еще одного хоккеиста в центр, и состав будет укомплектован. Мы стали только сильнее. В конце августа будет совет директоров и тогда официально будут поставлены задачи на сезон", - сказал Крылов.

В прошлом сезоне "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где в четырех матчах уступил московскому ЦСКА. 1 сентября игрой с армейцами команда из Омска откроет новый сезон КХЛ.