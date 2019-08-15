Боксер Руис заявил, что не подписывал договор на реванш с Джошуа в Абу-Даби

ТАСС, 15 августа. Мексиканский боксер Энди Руис заявил, что не подписывал документы на проведение боя-реванша с британцем Энтони Джошуа, который должен состояться 7 декабря в Абу-Даби (Саудовская Аравия). Слова боксера приводит телеканал ESPN.

Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). По словам Руиса, он намерен провести реванш на своих условиях в пределах США или Мексики. В случае, если мексиканец откажется от боя, он потеряет чемпионский титул.

"Я не подписывал никаких договоров, переговоры до сих пор ведутся. Представители Джошуа изъявили желание провести поединок в Саудовской Аравии, но мы обсуждаем место проведения. Я хочу снова драться в Нью-Йорке", - сказал 29-летний Руис.

Ранее британское издание Telegraph сообщило, что общий гонорарный фонд поединка составит около $100 млн. Первоначально реванш планировалось провести в Великобритании, однако Руис отказался от боя. Еще одно причиной для отказа мексиканского боксера был гарантированный гонорар в размере $9 млн, который в три раза меньше, чем у Джошуа ($30 млн).

В профессиональной карьере Джошуа провел 23 боя, одержав 22 победы (21 нокаутом) и потерпев одно поражение. Руис провел 34 боя, одержав 33 победы (22 нокаутом) и потерпев одно поражение.