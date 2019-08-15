Овечкин: тренеру сборной России по хоккею и СКА Кудашову хватит сил на совмещение постов

БАЛАШИХА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России и санкт-петербургского СКА Алексей Кудашов найдет силы на совмещение постов. Такое мнение журналистам высказал трехкратный чемпион мира в составе сборной России Александр Овечкин.

10 июля Кудашов сменил Илью Воробьева в должности главного тренера сборной России и петербургского СКА.

"Надо будет смотреть, когда приеду в сборную. Я не думаю, что Кудашов что-то испортит. Алексей Николаевич любит свое дело, уверен, что он сможет совмещать посты в СКА и сборной", - сказал Овечкин.

Кудашов входит в тренерский штаб национальной сборной с 12 апреля 2018 года. С сентября 2013 года по апрель 2015-го он возглавлял подмосковный "Атлант", а с мая 2015-го по октябрь 2017-го был главным тренером ярославского "Локомотива". Лучшим достижением в тренерской карьере Кудашова является выход в полуфинал Кубка Гагарина вместе с "Локомотивом" в сезоне-2016/17, в котором клуб из Ярославля уступил в серии СКА (0-4).