Овечкин считает, что игроки из НХЛ могут сыграть на Олимпиаде-2022

БАЛАШИХА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин считает, что игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут принять участие в Олимпиаде 2022 года в Китае. Об этом Овечкин сказал на пресс-конференции в четверг.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. В 2018 году российские хоккеисты стали победителями Олимпиады, которая проводилась без участия игроков из НХЛ.

"Есть шансы на возвращение игроков НХЛ в ближайшей Олимпиаде", - сказал Овечкин.

Действующее коллективное соглашение между профсоюзом игроков и НХЛ истекает после сезона-2021/22, лига может выйти из него 1 сентября 2019 года, а профсоюз - 15 сентября. В этом случае в 2020 году начнется локаут (англ. lockout - "увольнение", "отказ нанимателя обеспечить работой своих сотрудников") - полная или частичная отмена сезона в связи с отсутствием подписанного между НХЛ и профсоюзом игроков коллективного соглашения. Локаут может повлиять на решение по участию игроков НХЛ в Олимпийских играх.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.