Прыгунья в высоту Ласицкене прилетит в Доху на чемпионат мира 25 сентября

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене прилетит на мировое первенство в Доху 25 сентября. Об этом Ласицкене сообщила ТАСС.

Ласицкене выигрывала золото на двух последних летних чемпионатах мира (в 2015 году в Китае и в 2017 году в Лондоне).

"Билеты куплены, мы прилетаем в Доху 25 сентября. 27 числа будет квалификация, 30-го - финал. У нас все уже расписано, все знаем по датам", - сказала 26-летняя спортсменка.

Ласицкене, выигравшая в марте в Глазго чемпионат Европы в помещении, в начале июля на турнире в Остраве установила лучший результат сезона в мире (2,06 метра).

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 27 сентября по 6 октября.