Овечкин пожелал удачи сборной России по баскетболу на предстоящем Кубке мира

БАЛАШИХА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин пожелал удачи сборной России по баскетболу на Кубке мира. Об этом Овечкин сказал журналистам в Балашихе, где он принял участие в открытии филиала детской академии омского хоккейного клуба "Авангард".

Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

"Я желаю удачи нашим ребятам. Неважно, сколько у нас травм или какой состав - главное, чтобы ребята бились до конца, и все будет возможно", - сказал Овечкин.

В понедельник тренерский штаб сборной России объявил, что защитник Алексей Швед не успевает восстановиться от травмы и пропустит турнир. Также из-за травм не выступят на Кубке мира защитники Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин, центровой Тимофей Мозгов.

Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Во второй групповой раунд турнира пройдут 16 из 32 команд, которые займут первые и вторые места в восьми группах.