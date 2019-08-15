Чемпионка мира и Европы Ласицкене в 2019 году проходила допинг-тестирование девять раз

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в женских прыжках в высоту Мария Ласицкене с начала 2019 года девять раз проходила допинг-тестирование. Об этом Ласицкене сообщила ТАСС.

"В этом году я сдавала 12 разных допинг-проб. Это происходило как на зарубежных соревнованиях, так и вне их. Бывало, когда у меня за один визит брали допинг-пробы и мочи, и крови. В целом за весь 2019 год мне девять раз приходилось проходить допинг-тестирование", - сказала Ласицкене.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), в свою очередь, с января по июль по девять раз провело допинг-тестирование чемпионки мира и Олимпийских игр в спортивной ходьбе Елены Лашмановой, чемпиона России по спортивной ходьбе Дементия Чепарева, обладателя золотой медали первенства страны 2018 года в беге на 800 метров Сергея Дубровского, действующих чемпионов России Владимира Никитина (5000 м) и Валентина Смирнова (1500 м), а также победительницы юниорского первенства России в беге на 3000 м Анастасии Шукшиной.