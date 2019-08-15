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Допинг в спорте

Тяжелоатлетка Самуйлова дисквалифицирована на восемь лет за допинг

Отстранение 19-летней спортсменки отсчитывается с 26 февраля 2019 года

ТАСС, 15 августа. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало российскую тяжелоатлетку Александру Самуйлову на восемь лет за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

Отстранение 19-летней Самуйловой отсчитывается с 26 февраля 2019 года. В апреле 2017 года ей было присвоено звание "Мастер спорта России" приказом Министерства спорта.

Также на четыре года дисквалифицирован 68-летний тренер спортсменки Виктор Самуйлов, отсчет отстранения идет с 21 марта 2019 года.

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Допинг
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