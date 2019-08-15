В Дагестане построят культурно-досуговый центр и ледовую арену

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Ледовую арену и культурно-досуговый центр построят в селе Красноармейском в Дагестане, сообщил в четверг старший тренер сборной команды республики по боевому самбо Абдулманап Нурмагомедов.

"Подобран район - Красноармейское, там необходимо 40 га территории, стоянки, развлекательные центры, паркинг <...> Там не только Ледовый дворец, там концерты, форумы и съезды будут проходить", - сказал Нурмагомедов на встрече с участниками форума "Машук-2019", который с 9 по 30 августа проходит в Пятигорске.

20 марта глава Дагестана Владимир Васильев в ходе ежегодного послания парламенту республики сообщил, что руководство региона планирует построить современную ледовую арену в Махачкале. Он отметил, что новый центр должен иметь не только спортивную направленность.

"Это должен быть культурно досуговый центр, не только стадион. Нужна территория очень большая. Предлагали разные территории, но мы выбрали Красноармейское", - добавил тренер.

По его словам, он хочет возродить тренировочные базы в стране. "Я хочу, чтобы были в России те базовые залы, которые были при СССР", - отметил Нурмагомедов. Он уточнил, что несколько баз для сборных осталось в соседних государствах.

Полпред президента в СКФО Александр Матовников написал в своем аккаунте в Instagram, что встретился в четверг с Нурмагомедовым. "Он проводит большую работу, направленную на популяризацию спорта, здорового образа жизни, воспитание патриотизма среди молодежи, успешно руководит командой Eagles MMA как тренер. Обсудили, что еще можно сделать для развития боевых искусств на Северном Кавказе, где всегда были сильны традиции в данных видах спорта. Сегодня это направление возможно использовать и для привлечения туристов - болельщиков из разных уголков России и мира", - написал Матовников.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.