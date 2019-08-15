Чех Ондра стал победителем чемпионата мира по скалолазанию в соревнованиях на трудность

ТАСС, 15 августа. Чешский спортсмен Адам Ондра выиграл соревнования на трудность на чемпионате мира по скалолазанию. Турнир проходит в японском Хатиодзи.

Второе место занял немец Александр Мегос, третье - австриец Якоб Шуберт, который во вторник стал вторым в боулдеринге (серия коротких трасс максимальной сложности, спортсмены передвигаются, цепляясь за большие выступы - "валуны"). Лучший из россиян Дмитрий Факирьянов занял 13-е место в полуфинале и не сумел пробиться в финал. Еще один россиянин Владислав Шевченко стал 26-м в полуфинале.

У женщин в аналогичной дисциплине вторую золотую медаль на этом чемпионате мира завоевала словенка Янья Гарнбрет, серебро досталось ее соотвечественнице Мие Крампл, бронза - японке Аи Мори. Лучшая из россиянок Виктория Мешкова стала 30-й в квалификации и не сумела попасть в полуфинал.

В субботу пройдут мужские и женские финалы в соревнованиях на скорость. На чемпионате мира разыгрываются восемь комплектов медалей: в трех классических дисциплинах у мужчин и женщин - трудности, скорости и боулдеринге, а также в олимпийском виде - многоборье. На соревнованиях в многоборье также разыграют 14 путевок на Олимпийские игры 2020 года, по семь лицензий среди мужчин и женщин.

В турнире принимают участие около 250 спортсменов из 39 стран. Чемпионат мира завершится 21 августа. В 2021 году мировое первенство по скалолазанию во второй раз состоится в Москве. Ранее столица принимала аналогичные соревнования в 2018 году.

Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр на соревнованиях 2020 года в Токио. Это решение было принято в августе 2016 года во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Рио-де-Жанейро. Также МОК в марте одобрил включение скалолазания в программу Олимпиады 2024 года.