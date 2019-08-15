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Летние олимпийские виды спорта

Габрилян: второй пик формы в летнем сезоне у Ласицкене должен прийтись на чемпионат мира

Лидер мирового сезона в женских прыжках в высоту не будет выступать в августе

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в женских прыжках в высоту Мария Ласицкене отказалась от участия в турнире в Италии 27 августа по причине того, что он не вписывается в план ее подготовки к сентябрьскому чемпионату мира в Катаре. Как сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян, Ласицкене сейчас нужен небольшой психологический отдых от стартов, чтобы выйти на второй пик формы к концу сентября.

Менеджер Ласицкене Ольга Назарова в июле сообщила ТАСС, что рассматривается вариант участия спортсменки в турнире в итальянском Роверето, который пройдет 27 августа.

"В связи с тем, что чемпионат мира пройдет в этом году непривычно поздно, мы приняли решение разделить этот летний сезон на две части, - заметил Габрилян. - И выход на пик формы также предусмотрен дважды. Я надеюсь, что это второй раз произойдет как раз на чемпионате мира в Катаре. А после чемпионата мира Марии еще нужно продержаться некоторое время, так как во второй половине октября пройдут Военные игры".

"Поэтому она не будет выступать в августе, сейчас ей нужен психологический отдых, хотя тренировки идут своим чередом", - заключил тренер.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября, местом проведения седьмых летних Всемирных военных игр станет китайский город Ухань (18-27 октября).

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