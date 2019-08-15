Бирлова и Уколова одержали вторую победу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

ТАСС, 15 августа. Российские спортсменки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова победили во втором матче группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россиянки оказались сильнее представительниц Латвии Тины Граудиной и Анастасии Кравченковой со счетом 21:15, 21:15. Другой матч группы Н между китаянками Чэнь Сюэ и Синьсинь Ван и гречанками Панайотой Карагкуни и Василикой Арванити состоится в пятницу.

В первом туре российская пара оказалась сильнее греческой, в третьем туре Бирлова и Уколова встретятся с китаянками.

В турнирной таблице после двух туров россиянки набрали четыре очка, у латвийской пары три очка, оба дуэта провели по два матча. У китаянок и гречанок по одному очку, обе пары сыграли по одной встрече. Россиянки обеспечили себе выход из группы, в последнем туре определится стадия, с которой россиянки стартуют в плей-офф (1/8 или 1/16 финала).

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.