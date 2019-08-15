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Олимпиада-2020 в Токио

Прыгунья в высоту Ласицкене приедет на Игры в Токио накануне собственного старта

Это будет сделано, чтобы не проходить акклиматизацию

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене приедет на Олимпиаду-2020 в Токио накануне старта, чтобы не проходить акклиматизацию. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

"Лучше всего приехать и тут же выступить, - сказал Габрилян. - Пока организм не успел опомниться, пока не начался сам процесс акклиматизации. Я не рассматриваю вариант с ранним приездом, вот за два дня до старта - это то, что надо. Так мы делали в Сингапуре, когда в 2010 году Маша выиграла юношеские Олимпийские игры, в Китае на чемпионате мира - 2015, где она стала первой".

Олимпийские игры - 2020 пройдут с 24 июля по 9 августа. Разница во времени между Москвой и Токио составляет шесть часов.

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Олимпиада-2020 в Токио
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