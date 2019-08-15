Крикунов: ХК "Динамо" находится в поисках защитника и центрального нападающего

БАЛАШИХА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" намерен усилить состав защитником и центральном нападающим до начала регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам после товарищеского матча с омским "Авангардом" заявил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

Игра проходила на "Арене-Балашиха" и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Авангарда". Независимо от результата в основное время (2:1), встреча продолжилась в овертайме, в котором счет не изменился. В серии буллитов команды сыграли вничью (2:2).

"Сегодня получилась хорошая игра, я сделал определенные выводы. Нам нужен защитник и центральный нападающий, в их поисках мы и находимся", - сказал Крикунов.

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли отметил важность прошедшего товарищеского матча. "Это была хорошая предсезонная игра, в ней было много борьбы, удалений. Мы смогли оценить хоккеистов, посмотреть на их состояние. Я пока не готов утвердить окончательный список звеньев, так как я еще не успел оценить степень готовности всех хоккеистов", - сказал Хартли.

Первый матч в рамках регулярного сезона КХЛ "Авангард" проведет в гостях против ЦСКА 1 сентября, а днем позднее "Динамо" примет нижегородское "Торпедо".

Перед началом прошлого сезона при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем домашней для "Авангарда" "Арены-Омск" были обнаружены проблемы. В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии. Из-за этого "Авангард" был вынужден проводить свои домашние матчи на арене в подмосковной Балашихе. Позднее стало известно, что омская команда будет принимать своих соперников в Балашихе и в сезоне-2019/20.