Джикия: "Спартак" был уверен в успешном исходе матча с "Туном" после пропущенного гола

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" были уверены в положительном исходе ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским "Туном" после пропущенного мяча. Об этом журналистам рассказал капитан "Спартака" Георгий Джикия.

В четверг "Спартак" на своем поле переиграл "Тун" со счетом 2:1. В первой встрече в Швейцарии красно-белые одержали победу со счетом 3:2. "Тун" открыл счет на седьмой минуте ответной игры.

"После пропущенного гола была уверенность, в любом случае дома мы должны были забивать. Действовали довольно сконцентрированно. Пару раз упустили нападающих, но [вратарь "Спартака"] Саша Максименко сегодня нас cпас - он огромный молодец", - отметил Джикия.

"Самое главное - итог, игра состоит из двух таймов. Мы победили, достигли нужного результата, этого и хотели, так что все нормально. Быстрый гол немного наши планы сбил, это чуть перестроило нашу игру, стали действовать аккуратнее. Но потом перестроились, собрались и во втором тайме уже забили два гола", - добавил капитан "Спартака".

В следующем туре чемпионата России "Спартак" 19 августа встретится с ЦСКА. "Думаю, что успеем восстановиться к игре с ЦСКА, уже сейчас поедем отдыхать, готовиться. Непонятно, у кого будет преимущество, кому-то лучше быть в тонусе и постоянно играть. Мы сейчас набрали довольно хороший ритм и думаю, что очень хорошо, что мы играем и никаких проблем не возникнет", - заключил Джикия.

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы "Спартак" сыграет с победителем противостояния между португальской "Брагой" и датским "Брондбю". Первый матч в Дании завершился со счетом 4:2 в пользу гостей, ответная встреча закончится позднее в четверг. Первый матч "Спартак" проведет в гостях 22 августа, ответный - дома 29 августа.