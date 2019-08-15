"Спартак" сыграет с португальской "Брагой" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

ТАСС, 15 августа. Российский футбольный клуб "Спартак" встретится с португальской "Брагой" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

В четверг "Спартак" дома переиграл швейцарский "Тун" со счетом 2:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы (первый матч - 3:2). "Брага" дома победила датский "Брондбю" со счетом 3:1 (первый матч - 4:2).

Первый матч раунда плей-офф пройдет в Португалии 22 августа, ответная игра состоится в Москве 29 августа.

"Брага" является серебряным (2010) и бронзовым призером (2012) чемпионата Португалии, дважды побеждала в Кубке страны (1966, 2016) и выигрывала Кубок лиги (2013). "Брага" провела два матча против российских клубов: в сезоне-1998/99 во втором раунде Кубка обладателей кубков московский "Локомотив" переиграл португальский клуб по сумме двух матчей (3:1, 0:1).

В прошедшем сезоне "Брага" заняла четвертое место в чемпионате Португалии, дошла до полуфинала Кубка страны, где по сумме двух матчей уступила "Порту" (0:3, 1:1), и полуфинала Кубка лиги, где по пенальти проиграла лиссабонскому "Спортингу" (1:1; 3:4). "Брага" выиграла Кубок Интертото в 2008 году и играла в финале Лиги Европы (2010/11), где уступила "Порту" (0:1).

В текущем сезоне "Брага" провела один матч в чемпионате Португалии, обыграв дома "Морейренсе" (3:1). В следующем матче команда сыграет в гостях против "Спортинга" 18 августа. "Спартак" в игре шестого тура чемпионата России 19 августа встретится на своем поле с ЦСКА.