Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России по итогам ответных матчей третьего отборочного раунда Лиги Европы. Позиция, на которой на данный момент находится Россия, позволит по итогам стартовавшего сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В четверг "Спартак" дома победил швейцарский "Тун" со счетом 2:1 (первый матч - 3:2) и вышел в раунд плей-офф квалификации второго по значимости еврокубка. Также 15 августа португальская "Брага" дома обыграла датский "Брондбю" - 3:1 (в гостях - 4:2); днем ранее португальская "Витория" на своем поле со счетом 6:0 разгромила латвийский "Вентспилс" (3:0 - на выезде). Во вторник российский "Краснодар" обыграл португальский "Порту" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (3:2 - на выезде; 0:1 - дома) и пробился в последнюю стадию отбора, отправив соперника в групповой турнир Лиги Европы. 1 августа выступление на международной арене завершил тульский "Арсенал", который по сумме двух матчей второго отборочного раунда Лиги Европы проиграл азербайджанскому "Нефтчи" (0:1 - дома, 0:3 - на выезде).

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы "Спартак" сыграет с "Брагой". Первый матч московский клуб проведет в гостях 22 августа, ответный - дома 29 августа.

По итогам сыгранных на этой неделе еврокубковых матчей Португалия приблизилась к России на 0,2 балла. На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 41,349 балла.

Отставание Португалии от России теперь составляет семь зачетных очков. Даже если "Спартак" не сможет пройти в групповую стадию Лиги Европы, проиграв два матча раунда плей-офф, "Краснодар" уступит в обеих встречах последнего этапа квалификации Лиги чемпионов, а "Брага" и "Витория" одержат по две победы, Россия по-прежнему будет опережать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

С группового этапа Лиги чемпионов Россию будут представлять петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", а Португалию - лиссабонская "Бенфика". В основной сетке Лиги Европы свой путь начнут российский ЦСКА и португальские "Порту" и "Спортинг".

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.