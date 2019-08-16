СМИ: "Зенит" заинтересован в услугах футболиста голландского "Витесса" Караваева

ТАСС, 16 августа. Российский защитник голландского футбольного клуба "Витесс" Вячеслав Караваев попал в сферу интересов петербургского "Зенита". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на голландский канал Оmroep gelderland.

По информации источника, руководство петербургского клуба предложило "Витессу", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, €3 млн.

"Никогда не говори никогда. Сейчас я не могу говорить на эту тему. На данный момент я ни с кем не контактировал. Полностью сконцентрирован на текущем сезоне. Вполне могу и дальше выступать за "Витесс", - сказал 24-летний Караваев.

Россиянин провел в составе голландской команды 62 матча в разных турнирах, в которых забил один мяч и отдал девять голевых передач. Караваев является чемпионом России сезона-2013/14 в составе ЦСКА.