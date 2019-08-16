Рудых и Дабижа проиграли во втором матче на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россиянки Дарья Рудых и Ксения Дабижа уступили во втором матче группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Российские спортсменки проиграли немкам Изабель Шнайдер и Виктории Бинек со счетом 17:21, 14:21.

В турнирной таблице группы G Рудых и Дабижа занимают четвертое место, набрав два очка. Лидируют американки Керри Уолш Дженнингс и Брук Свит (4 очка), следом идут их соотечественницы Келли Ларсен и Эмили Стокман (3), третье место занимают Шнайдер и Бинек (3).

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. В групповом раунде турнира также выступают российские пары Екатерина Бирлова / Евгения Уколова (группа Н) и Мария Бочарова / Мария Воронина (группа F).

Турнир завершится 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.