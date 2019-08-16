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Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлеты Иванюк и Соколова выступят на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме

Турнир пройдет 18 августа

ТАСС, 16 августа. Прыгун в высоту Илья Иванюк и прыгунья в длину Елена Соколова выступят на этапе "Бриллиантовой лиги" в английском Бирмингеме. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Иванюк, выступающий в нейтральном статусе, является серебряным призером Европейских игр и обладателем бронзовой награды первенства Европы. В начале июля на турнире в Венгрии россиянин показал лучший результат сезона в мире (2,33 метра). Он получил приглашение принять участие в матчевой встрече между сборными Европы и США.

Соколова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. Также в активе спортсменки золото Европейских игр (2019) и серебряные награды чемпионата Европы в помещении (2009) и летней Универсиады (2013).

"Бриллиантовая лига" - ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Этап "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме пройдет 18 августа.

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Летние олимпийские виды спорта
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