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Летние олимпийские виды спорта

Бочарова и Воронина проиграли второй матч на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Российские спортсменки уступили голландкам Джой Штуббе и Марлен ван Ирсел

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина потерпели поражение во втором матче группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Российские спортсменки уступили голландкам Джой Штуббе и Марлен ван Ирсел со счетом 19:21, 16:21.

Бочарова и Воронина занимают четвертое место в группе F, потерпев два поражения в двух матчах и имея в активе два очка. Лидируют американки Келли Клас и Саре Спонсил (4 очка), следом идут немки Шанталь Лаборер и Сандре Иттлингер (3), третье место занимают Штуббе и ван Ирсел (3).

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.

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