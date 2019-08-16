СМИ: Макгрегор может быть оштрафован за нападение на пожилого посетителя бара

ТАСС, 16 августа. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор может быть оштрафован за нападение на одного из посетителей бара в Дублине. Об этом сообщает издание The Irish Sun.

Драка, которая произошла 6 апреля, началась из-за того, что пожилой мужчина отказался выпить виски под брендом ирландца. Согласно видеозаписи, которая была опубликована, Макгрегор пришел в бар и угостил всех посетителей виски собственного производства. После отказа одного из посетителей боец поставил перед ним рюмку, но тот опять отказался. На это Макгрегор ударил пожилого человека по лицу, а двое других посетителей оттащили ирландца, не дав драке продолжиться.

По информации источника, прокуратура Дублина решила выдвинуть официальное обвинение в адрес 31-летнего бойца на основе жалобы о нападении. Ирландец должен быть вызван в окружной суд Дублина и ответить на обвинение. В случае признания вины Макгрегору грозит штраф.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).