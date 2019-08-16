Чемпион мира Марков рассматривает предложения от клубов КХЛ и НХЛ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский защитник Андрей Марков рассматривает варианты продолжения карьеры как в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), так и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом ТАСС в пятницу сообщил агент хоккеиста Сергей Исаков.

Контракт 40-летнего Маркова с "Ак Барсом" истек 30 апреля, стороны не стали продлевать соглашение.

"Сейчас идут предсезонные турниры, многие игроки отсеются, без команды не останемся. Мы рассматриваем варианты и предложения и в КХЛ, и в НХЛ", - сказал Исаков.

Марков выступал за "Ак Барс" с 2017 года. В прошедшем регулярном сезоне защитник провел за команду 49 матчей, в которых набрал 14 очков (2 шайбы + 12 результативных передач). Ранее он играл за воскресенский "Химик", московское "Динамо", подмосковный "Витязь", а также за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" (с 2000 по 2017 год). В составе "Динамо" Марков дважды стал чемпионом России, а с "Ак Барсом" выиграл Кубок Гагарина.

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.