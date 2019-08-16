Юрий Газзаев назначен главным тренером ФК "Енисей"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Юрий Газзаев назначен на пост главного тренера красноярского футбольного клуба "Енисей". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту 58-летний специалист сменил Александра Алексеева, который возглавлял команду с июня. Отмечается, что Алексеев останется в тренерском штабе "Енисея".

Ранее Газзаев работал в "Енисее" в качестве тренера-консультанта. Также он возглавлял "Моздок", владикавказские "Автодор" и "Спартак", подмосковный "Титан", КАМАЗ (Набережные Челны), самарские "Крылья Советов", ярославский "Шинник" и астраханский "Волгарь", с которым в 2015 году выиграл Кубок Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и становился бронзовым призером первенства ФНЛ.

"Енисей" занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав шесть очков после восьми туров.