ВФЛА проверяет законность участия монгольских бегунов в марафоне "Чистый Байкал"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) занимается проверкой фактов возможного участия профессиональных бегунов из Монголии в международном марафоне "Чистый Байкал". Об этом сообщила ТАСС спортивный директор ВФЛА Юлия Тарасенко.

Марафон "Чистый Байкал" на призы чемпионки мира Натальи Соломинской прошел 11 августа, в нем приняли участие более двух тысяч человек из 70 российских регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Согласно сообщению информационного агентства "Байкал медиа консалтинг", главный забег на 42,2 км среди мужчин в возрасте до 39 лет с результатом 2 часа 21 минут 58 секунд выиграл 29-летний представитель Монголии Бямбажав Цэвээнравдан, в женском забеге финишировала первой его соотечественница 28-летняя Хишигсайхан Галбадрах, показавшая результат 2:44.00. Согласно данным Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), Цэвээнравдан и Галбадрах являются профессиональными спортсменами. Однако из-за отстранения ВФЛА зарубежным профессиональным легкоатлетам в настоящее время запрещено выступать на соревнованиях, которые проводятся в России.

"Этот марафон не входит в единый календарный план всероссийских соревнований, ВФЛА не имеет к его организации никакого отношения, - сказала Тарасенко. - Мы ведем разбирательство, но пока никаких итоговых протоколов нам не поступало. ВФЛА отправила запрос организаторам этого спортивного мероприятия, сейчас ждем на него ответ".

Организаторы марафона "Чистый Байкал" заявили ТАСС, что никаких нарушений в организации соревнования допущено не было.

Цэвээнравдан в этом году принял участие в пяти марафонских забегах. Наилучший результат он сумел показать 7 июля в австралийском Голд-Коасте, где занял 11-е место с результатом 2:15.18 и выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира 2019 года в Катаре. Галбадрах в 2019 году выходила на старт трех марафонов (дважды в Китае и один раз в Индии). 31 марта ей удалось выполнить норматив на ЧМ-2019, пробежав в Чунцине за 2:35.27.