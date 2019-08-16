Члены экипажа аварийно севшего самолета станут почетными гостями на матче РПЛ

ТАСС, 16 августа. Экипаж самолета Airbus А321, который предотвратил гибель людей при аварийной посадке в Московской области, в качестве почетных гостей посетит матч 6-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и самарскими "Крыльями Советов". Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

⚡️⚡️⚡️ экипаж ✈️U6-178 будет завтра в качестве почетных гостей на матче "Урал" - "Крылья Советов". Перед началом встречи в 16:00 проведем церемонию чествования. Билетов на матч с каждой минутой становится все меньше, успевайте купить https://t.co/e9c7jzZpiK

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок.

"Экипаж будет завтра в качестве почетных гостей на матче "Урал" - "Крылья Советов". Перед началом встречи в 16:00 проведем церемонию чествования", - говорится в сообщении. Ранее в четверг пресс-служба "Урала" сообщила что подарила бессрочные абонементы всем членам экипажа.

"Урал" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков в пяти матчах. Матч против "Крыльев Советов" клуб проведет на домашнем стадионе 17 августа.