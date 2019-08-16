SEHA-Газпром лига развела российский "Спартак" и украинский "Мотор" по разным группам

ТАСС, 16 августа. SEHA-Газпром лига опубликовала список новых групп, в которых московский гандбольный клуб "Спартак" оказался в разных группах с украинским "Мотором". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

13 августа было объявлено, что "Спартак" заменит венгерский клуб "Татабанья" в новом розыгрыше турнира. Таким образом, "Спартак" должен был сыграть в одной группе с "Мотором". Во вторник вице-президент SEHA-Газпром лиги на пресс-конференции в ТАСС Борис Сапожников сообщил, что с проведением матчей между командами проблем возникнуть не должно.

"Учитывая, что SEHA заботится о конкурентном балансе лиги и других вопросах логистики, были сформированы новые группы", - говорится в сообщении.

В соответствии с новой жеребьевкой, "Спартак" сыграет в одной группе с хорватским "Загребом", белорусским БГК им. Мешкова, сербской "Металопластикой", македонским "Работником" и венгерским "Веспремом". В группе А сыграют хорватский "Нексе", македонский "Вардар", словацкий "Татран", сербская "Войводина", китайский "Университет Пекина" и "Мотор".

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов македонский "Вардар" и хорватский "Загреб", четырехкратный финалист этого турнира венгерский "Веспрем", а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига выходит за границы Восточной Европы, "Спартак" станет первым представителем России в лиге.