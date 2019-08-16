{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российский пловец Морозов стал первым на дистанции 50 м на спине на этапе КМ

Второе место занял американец Майкл Эндрю, третьим финишировал австралиец Тристан Джейсон Холлард
Владимир Морозов EPA-EFE/WALLACE WOON
Описание
Владимир Морозов
© EPA-EFE/WALLACE WOON

ТАСС, 16 августа. Россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Сингапуре.

27-летний россиянин показал результат 24,40 секунды. Второе место занял американец Майкл Эндрю (24,66), третьим финишировал Тристан Джейсон Холлард из Австралии (25,80).

Ранее на этапе Кубка мира в Сингапуре Морозов стал первым на дистанции 50 м вольным стилем.

Морозов является трехкратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также в активе пловца бронза Олимпийских игр 2012 года в эстафете.

Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится 17 августа.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Бокс
Спортсменки из 75 стран примут участие в женском чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ
Всего на турнире выступят 330 участниц
Читать полностью