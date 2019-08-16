"Спартак" проведет два матча в рамках КХЛ на арене в Мытищах

ТАСС, 16 августа. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" проведет два матча регулярного чемпионата на арене в Мытищах вместо "ЦСКА-Арены". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

"Спартак" сыграет в Мытищах с ярославским "Локомотивом" 20 ноября и с минским "Динамо" 21 ноября.

"В связи с обращением ХК "Спартак" из-за невозможности проведения матчей на арене МСК "ЦСКА-Арена" лига согласовала перенос двух матчей на ледовую площадку СК "Арена-Мытищи", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что перенесен матч между московским "Динамо" и петербургским СКА с 8 на 9 декабря: "В связи с технической невозможностью подготовить "ВТБ Арену" после проведения 7 декабря 2019 года культурно-массового мероприятия, а также по обоюдному согласию участвующих в данном матче команд, лига в соответствии со статьей 55 спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе матча №430 "Динамо" Москва - СКА с 8 декабря на 9 декабря 2019 года".

В прошлом сезоне, в связи с проведением массовых мероприятий в МСК "ЦСКА-Арена", "Спартак" также провел два домашних матча на арене в Мытищах против рижского "Динамо" и хельсинкского "Йокерита".

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и "Авангардом".